El CK Vallparadís situa els tres equips a la final

Korfbal. Copa Catalana

05.02.2020 | 04:00

El CK Vallaradís de Terrassa s'ha classificat per a la final de la Copa Catalana de korfbal, en que tindrà com a rival el Platja d'Aro KC. En les semifinals, que es van disputar al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro, l'equip egarenc es va imposar per 34 a 15 el Badalona. Per la seva banda, el Platja d'Aro va superar el Castellbisbal per 13 a 12 amb gol d'or.L'equip "B" del Vallparadís també es va classificar per a la final de la Copa Catalana ...