No troba el camí de la victòria el Can Parellada

Bàsquet. Segona Catalana femenina

04.02.2020 | 04:00

Preocupant derrota d'un Can Parellada que veu com passen les jornades i les victòries no arriben. Contra el Llefià, les egarenques no van trobar en cap moment el ritme adequat de partit, sumant errades que les van condemnar. Tot i aguantar prou bé al primer parcial (13 a 18), a partir del segon quart les visitants van obrir escletxa (20-33). Això va ser un cop massa dur per un Can Parellada que va acabar caient per vint punts diferència, quedant en zona de ...