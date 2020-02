El Terrassa no falla ni fent un partit discret

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

04.02.2020 | 04:00

Gestionar els moments menys lluïts d'una temporada també és un mèrit. I guanyar quan no es juga bé és un fet només a l'abast dels bons equips, dels escollits per ser protagonistes dels campionats. El Terrassa, que ha passat per diferents estats en el seu futbol al llarg de la temporada, va cuallar el diumenge un partit discret. Però va ser capaç de guanyar-lo davant un oponent sempre competitiu i incòmode com el Vilafranca, a ...