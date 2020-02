El Matadepera resol amb autoritat el seu partit

Bàsquet. Segona Catalana

04.02.2020 | 04:00

Victòria relativament còmoda d'un Matadepera que, sense fer excessiu soroll, segueix en una posició privilegiada per assumir el repte de l'ascens. En un partit d'aquells que costen de digerir, els de Jordi Bargalló van tenir l'experiència i sang freda per saber jugar-lo i sumar un triomf clau per seguir al capdavant de la classificació.Un partit que es va resoldre, en part, al segon parcial. Després de la igualtat del primer (18-17), en els ...