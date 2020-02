La fortuna canvia de bàndol

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

04.02.2020 | 09:21

Ja tocava. El San Cristóbal, que feia vuit jornades que no sabia el que és guanyar, va trencar per fi aquesta dada i va superar per 1 a 0 al Santfeliuenc, un rival d'aquells que s'anomenen directes, en l'objectiu de la permanència. La sort, que no ha acompanyat gaire (o gens) els parroquials aquesta temporada, en aquesta ocasió sí que es va aliar amb el conjunt terrassenc, que es va beneficiar d'un gol en pròpia porteria d'un defensa visitant per obtenir un triomf i tres punts que li donen ...