Exhibició ofensiva de la JET Sermatec a casa

Bàsquet. Segona Catalana femenina

04.02.2020 | 04:00

La JE Terrassa va esborrar de la pista al Vilassar de Dalt en una exhibició brillant. Les locals no van donar cap opció a un rival que al final del primer quart veia com la JET ja dominava per 22 punts. A més, les egarenques van ser capaces de donar continuïtat a aquest fet, i no van abaixar el ritme en cap moment: 59 a 17 al descans. A partir d'aquet moment, la JE Terrassa, conscient que tenia el partit a les seves mans, es va limitar a fer bé la seva feina, ...