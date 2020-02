Emoció i llàgrimes en el bàndol egarenc

04.02.2020 | 04:00

Un emocionat Xavi Pérez recordava al final del derbi que es tractava d'un partit històric. "No havíem guanyat mai en aquesta piscina. Els acabo de dir a les noies que han aconseguir una fita història. Hem d'estar molt contentes, però a la vegada hem de saber que la setmana vinent ens enfrontem al nostre rival, el Sant Andreu, i allà hem de fer el nostre millor partit". En relació al triomf contra el CN Sabadell, Pérez va assenyalar: "Les tres internacionals només havien fet una sessió d'entrenament, però són molt llestes i tenien unes ganes enormes de guanyar aquí. Hem fet un molt bon partit en defensa, amb moltes ajudes i bloquejos i una Sandra Domene que ha parat moltíssim". Malgrat el mal inici de partit, Pérez sempre ha vist opcions de guanyar a Can Llong. "Havíem treballat molt aquesta defensa i ha sortit perfecte", assenyala l'entrenador terrassenc. Bea Ortiz, que feia una setmana es penjava l'or a l'Europeu de Budapest, estava encantada d'haver guanyat el seu exequip: "No ens rendim mai. Els partits que ens queden per endavant seran molt complicats, però guanyar al Sabadell és un impuls molt positiu", assenyala.