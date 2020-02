Un CN Terrassa entonat va apuntar-se el derbi

Futbol. Tercera Catalana

04.02.2020 | 04:00

El CN Terrassa va imposar-se per 2 a 3 al San Lorenzo "B" en un derbi molt disputat. Els visitants van saber reaccionar tot i rebre dos gols en els primers vuit minuts de partit i, abans del descans, van aconseguir igualar el marcador. A la represa, i força aviat, el CN Terrassa va poder decantar la balança a favor seu i ja no va deixar que els locals reaccionessin.Aquesta victòria era molt necessària per al CN Terrassa, que havia acabat els tres últims partits amb un empat i una derrota. ...