Avui arriba el Hannover a la Champions

04.02.2020 | 04:00

El CN Terrassa rep avui a l'Àrea Olímpica a dos quarts de nou del vespre al Waspo98 Hannover alemany en la represa de la Champions League després de l'aturada motivada per l'Europeu de Budapest. El conjunt de Dídac Cobacho, cinquè amb nou punts, encetarà la segona volta de la competició contra el rival al qual va sorprendre a domicili (8-9) en la setena jornada, celebrada el passat 9 de desembre. El tècnic local explica que l'equip afronta aquesta segona volta amb el mateix entusiasme amb el qual va començar. "Arribem a aquest punt de la competició amb nou punts, una xifra que ningú no podia imaginar. Com vinc dient des del principi, cada punt que sumem hem de celebrar-lo com un gran èxit". Cobacho reconeix que, després de la victòria assolida a Alemanya, l'objectiu de cara a demà és poder "oferir un triomf a la nostra afició". Per aconseguir-lo, l'entrenador egarenc entén que serà vital l'ordre defensiu. "És absolutament clau per a nosaltres, ja que no podem competir contra equips farcits de talent ofensiu en partits amb marcadors elevats".