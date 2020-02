Una altra nit màgica del CN Terrassa a Europa

Waterpolo. Champions League

04.02.2020 | 22:33

El CN Terrassa s'ha imposat aquest dimarts el Waspo98 Hannover alemany per 11 a 10 a la piscina de l'Area Olímpica, en la primera jornada de la segona volta de la Champions League de waterpolo. És la tercera victòria consecutiva de l'equip de Dídac Cobacho a la màxima competició continental de clubs. Aquest marcador manté el CN Terrassa en la lluita per classificar-se per a la "Final Eight" del torneig.

El partit ha estat emocionant de principi a fi. El CN Terrassa ha començat molt bé, amb un parcial de 3 a 1 d'inici. Però els alemanys han entrat en el partit i han arribat al descans amb un 4 a 5 favorable. Al tercer període han agafat una diferència de dos gols (4-6) de la mà d'un inspirat Darko Brguljan, màxim anotador amb cinc gols. Els locals han tornat a empatar i al final del tercer període el resultat era de 6 a 7. L'últim quart ha estat apassionant. Les alternatives s'hi han succeït i un gol de Bernat Sanahuja a 1'18" del final ha posat per davant els terrassencs. El Hannover ha tingut dos atacs per empatar, però no els ha pogut aprofitar per a la bona defensa egarenca.