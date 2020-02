Un Terrassa FC discret despenja el Vilafranca

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

02.02.2020 | 20:14

El Terrassa FC ha derrotat aquest diumenge el Vilafranca al Camp Olímpic per 2 a 0. Els egarencs, que continuen intractables a casa, es mantenen en la segona posició del campionat amb quatre punts de renda sobre els tres equips que els persegueixen. I amb aquest marcador deixen els vilafranquins a deu punts de distància.

El partit ha estat distret per part d'un Terrassa que ha jugar amb un futbolista més durant 25 minuts, per expulsió del visitant Boira. La millor versió dels locals s'ha vist en els primers 25 minuts, on han dominat el joc i s'han mostrat ambiciosos amb la pilota. El primer gol del partit ha arribat al minut 15. L'ha marcat Arranz, que ha rematat de forma espectacular una gran centrada de Coro. El Terrassa ha anat perdent intensitat de forma progressiva i el Vilafranca ha anat guanyant presència en atac. Xavi Civil, un minut després de l'1 a 0, ha tingut una gran ocasió per empatar.

La segona meitat ha estat inquietant per un Terrassa que no ha trobat el ritme adequat. L'expulsió de Boira no ha fet perdre l'ambició el Vilafranca, que en el minut 78 ha pogut empatar en una nova gran ocasió de Jordi Oribe. Quan estava a punt d'acabar el partit, en el minuto 89, Coro ha culminat una acció de Lucas Viña i ha fet el definitiu 2 a 0.