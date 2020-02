"Les jugadores del CN Terrassa ens donen molt en el joc"

Jordi Valls, segon entrenador de la selecció espanyola femenina de waterpolo

Jordi Guillem

01.02.2020 | 04:00

La medalla d'or aconseguida amb la selecció femenina a Budapest va ser la setena per a Jordi Valls en les grans competicions internacionals. L'assistent de Miki Oca ja s'havia penjat un or europeu fa sis anys a la capital hongaresa i un altre l'any anterior al Mundial de Barcelona 2013.Com va viure la medalla d'or aconseguida a Budapest?En una temporada atípica en la que una competició tant important com un Europeu es juga a l'hivern, aquest or ha estat molt especial i valorat. Vam començar la ...