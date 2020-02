Històrica victòria del CN Terrassa a la piscina del CN Sabadell

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

01.02.2020 | 14:36

El CN Terrassa femení s'ha imposat aquest dissabte a la piscina del CN Sabadell per 10 a 12, en el primer partit de la segona volta de la Divisió d'Honor femenina. La competició s'ha reprès aquest cap de setmana després de 'aturada pel Campionat d'Europa. És la primera vegada que el CN Terrassa guanya a la piscina del CN Sabadell, actual campió de Lliga i de l'Eurolliga.

Les egarenques, a més, han superat una situació especialment difícil ja que el partit ha començat amb un parcial de 4 a 0 pel CN Sabadell. A dos minuts del final del primer quart, Pili Peña ha fet el primer gol de les egarenques. Bea Ortiz i, de nou, Pili Peña han fet dos gols per arribar al final del primer període amb un 4 a 3 esperançador. A l'inici del segon quart, Bea Ortiz ha fet l'empat a 4. Les alternatives s'han produït fins al 6 a 6 amb que s'ha arribat al descans. A l'inici del tercer quart, Paula Leitón ha posat el CN Terrassa per davant per primera vegada. Les egarenques han mantingut la iniciativa en un partit molt emocionant. El tercer període ha acabat amb un 9 a 10 pel CN Terrassa. A l'últim període, Eli Montoya ha ampliat la renda al 9 a 11. Laura Barzón ha reduit la diferència i Judith Panicello ha sentenciat a tres segons del final, signant una victòria per a la història.