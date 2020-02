Espanya cau per 2 a 4 davant dels Països Baixos

Hockey. Pro League. 4a jornada

01.02.2020 | 15:24

La selecció espanyola masculina de hockey, amb dotze terrassencs entre els divuit convocats, ha perdut avui per 2 gols a 4 a València davant dels Països Baixos. Els homes de Fred Soyez ocupen l'avant penúltima posició, amb un sol punt després de quatre jornades. Els de Max Caldas, per la seva banda, són segons amb set punts en quatre partits. Lidera la classificació Bèlgica amb vuit punts en tres jornades.

Espanya s'ha vist superada pels neerlandesos, igual que divendres. Després d'un primer quart de tampteig, a quatre minuts del descans, l'especialista en el penal-córner Jip Janssen ha obert el marcador. Ja al tercer quart, Thierry Brinkman ha establert un 0 a 2 que ha donat molta tranquil.litat als visitants. El terrassenc Marc Miralles ha aprofitat un penal per retallar distàncies al penúltim minut del tercer acte. Segons després, Mink Van der Weerden ha establert l'1 a 3. El signe del partit no ha canviat als darrers quinze minuts de joc. Bjorn Kellerman ha fet el quart gol al minut 50. Ja amb tot perdut, Ricardo Sánchezha tancat el marcador amb el 2 a 4 definitiu. Entre divendres i dissabte de la propera setmana, els de Soyez jugaran a Buenos Aires davant d'una Argentina que no s'ha estrenat encara.