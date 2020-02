Un equip de 3x3 del Viladecavalls, en la jornada de l'All Stars

Bàsquet

01.02.2020 | 04:00

Un equip de la modalitat de 3x3 format per jugadores del CB Viladecavalls, va participar el passat cap de setmana en l'All Stars de bàsquet de Copa Catalunya organitzat per la Federació Catalana a Granollers. Aquesta activitat enfronta dues seleccions de jugadors d'aquesta categoria, tant en l'apartat masculí com femení, i una de les activitats complementàries va ser una exhibició de 3x3, modalitat inscrita en el programa olímpic dels Jocs de Tòquio. Van prendre part participants habituals del circuit de 3x3. Andrea Sanchez, Cristina Moreno i Marta López formen un equip anomenat Territori Bàsquet que, juntament amb Nadia Valenzuela (lesionada actualment) van aconseguir la segona edició del circuit 3x3 de la Federació Catalana. Es van proclamar campiones guanyant en dues de les 13 seus (Viladecavalls i Tarragona) i sumant punts en la resta. Van jugar contra un equip assidu al circuit i format per jugadores de Copa Catalunya, que van imposar la seva superioritat física per guanyar 14 a 3. En el partit masculí va participar el jugador egarenc Oriol Tàpia, del CB Matadepera.