Derrota per la mínima

Hockey. FIH Pro League

Redacció

01.02.2020 | 04:00

La tercera no va ser la vençuda. Després d'empatar i perdre contra Alemanya, la selecció espanyola masculina de hockey va tornar a caure ahir a València en partit corresponent a la tercera jornada de la segona edició de l'FIH Pro League davant dels Països Baixos. Els tres gols de penal-córner anotats pel defensor terrassenc del Club Egara Josep Romeu no van servir per a salvar cap punt davant dels neerlandesos. Ambdues seleccions es tornaran a ...