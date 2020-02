Un derbi vallesà amb sis campiones d'Europa a la piscina de Can Llong

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

01.02.2020 | 04:00

El derbi vallesà d'avui a les 12.45 del migdia a Can Llong promet emocions fortes. El conjunt de Xavi Pérez, cinquè amb 15 punts, visita l'actual campió de lliga i Eurolliga, si bé enguany sembla un equip menys intocable com demostra la tercera plaça que ocupa a la taula. El duel aplegarà ni més ni menys que sis jugadores, tres per equip, que s'acaben de proclamar campiones d'Europa a Budapest amb la selecció espanyola.El tècnic local explica que l'equip arriba "amb moltes ganes i il·lusió" a ...