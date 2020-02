El CN Terrassa torna a la Lliga visitant un Barcelona amb qui està empatat

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

01.02.2020 | 04:00

Després de l'aturada de la competició per la disputa de l'Europeu de Budapest, el CN Terrassa iniciarà avui a dos quarts de dues del migdia la segona volta de la Lliga amb tot un repte. El conjunt de Dídac Cobacho, tercer amb 22 punts, visita la piscina de la Nova Escullera per enfrontar-se al CN Barcelona, quart amb els mateixos punts. Es tracta d'un rival directe per a les places de privilegi.El tècnic local encara el desafiament amb la baixa de Fran ...