Amb aires de final

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso .

01.02.2020 | 04:00

El San Cristóbal ha estat un dels protagonistes de la darrera jornada del mercat, incorporant dos nous jugadors a la seva plantilla. El club de Ca n'Anglada ha fitxat el porter Daniel Pérez, procedent del Prat, i el migcampista Andrés Heredia, que arriba del Burgos. Per contra, s'ha suspès l'arribada del porter Pepo, anunciada la setmana passada, però que no s'ha concretat per problemes burocràtics a l'hora d'inscriure la seva fitxa.Daniel Pérez ...