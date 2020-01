Natació adaptada

31.01.2020 | 04:00

La nedadora paralímpica terrassenca Sarai Gascón va rebre el passat dimecres a Madrid el guardó com a millor esportista paralímpica en la categoria de natació en la gala dels Premis Admiral a l'esport espanyol. Els guardons s'entreguen a través de la votació per internet de més de 45.000 persones. Gascón ha estat guardonada per segon any consecutiu per la seva exemplar carrera esportiva, que ha causat el respecte i ...