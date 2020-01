Futbol. Segona Catalana

31.01.2020 | 04:00

El futbolista del Can Trias, de la Segona Catalana, Jordi Pérez ha estat sancionat amb un partit, igual que els següents futbolistes de Tercera Catalana: David (San Lorenzo), Chanque (Can Parellada) i Agustín (CN Terrassa). El Matadepera "B" - Santpedor (1-1) de la divuitena jornada es troba pendent de resolució. A Quarta, dos partits de sanció per a El Montacer Gillah Kamel (EF Bonaire) i un per a Abdel Hanine Khaira (San Cristóbal "B").