Golejades dels dos equips de l'Atlètic al Campionat d'Espanya

Hockey. Infantil

31.01.2020 | 04:00

El poliesportiu Verge del Carme - Beteró i el camp annexe de Tarongers, a València, acullen fins diumenge la primera edició del Campionat d'Espanya infantil tant en la categoria masculina com en la femenina. Hi prenen part els dos equips de l'Atlètic i del Club Egara. Pel que fa a la categoria masculina, l'Atlètic va derrotar ahir per un contundent marcador de 15 gols a 1 al CA San Vicente d'Alacant. En l'altre partit del grup "A", l'RC Polo es va imposar per 7 a 1 a l'RS Tenis de Santander. El Club Egara, que milita al grup "B", va sumar un sol punt en els seus dos primers partits. Va començar empatant a un amb el Club de Campo i va perdre per 1 a 0 davant del Júnior de Sant Cugat del Vallès. Demà tancarà la primera fase davant del Complutense. En aquest mateix grup, els santcugatencs es van imposar per 8 a 0 al conjunt de San Sebastián de los Reyes. En la competició femenina, tant Atlètic com Club Egara van debutar amb sengles victòries. L'Atlètic va imposar-se per 11 a 0 a les amfitriones del Valencia al grup "A" i el Club Egara va batre per 2 a 1 al Pozuelo madrileny al grup "B". Demà es disputaran les semifinals i diumenge les respectives finals.