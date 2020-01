Espanya cau per 3 a 4 davant dels Països Baixos

Hockey. FIH Pro League. Jornada 3

31.01.2020 | 15:44

La selecció espanyola masculina de hockey, amb onze terrassencs a les seves files, ha perdut avui a València per 3 gols a 4 davant dels Països Baixos en partit corresponent a la tercera jornada de l'FIH Pro League. El central del Club Egara Josep Romeu va ser l'autor dels tres gols dels homes de Fred Soyez, tots ells en llançaments de penal-córner, que van resultar insuficients per sumar cap punt. Jip Jannsen ha obert el marcador pels homes de Max Caldes als dos minuts i Romeu ha empatat als cinc. Abans d'acabar el primer quart, Jonas de Geus ha fet l'1 a 2, resultat amb què s'ha arribat al descans. Romeu ha empatat al minut 37, però els neerlandesos han reaccionat amb dos gols de penal de Jip Jannsen, que ha signat també un "hat-trick". Amb el 2 a 4, Romeu ha establert el 3 a 4 definitiu quan faltaven dos minuts per acabar.

Els espanyols jugaran dissabte a la una del migdia també a València davant dels Països Baixos en partit corresponent a la quarta jornada de la competició. Espanya acumula un sol punt en tres partits, per quatre dels Països Baixos.