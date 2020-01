El derbi ajornat es va decantar a favor del Pueblo Nuevo 2002

Futbol. Quarta Catalana

31.01.2020 | 04:00

El derbi es va decantar pel Pueblo Nuevo 2002, que va batre per 3 a 1 al Can Boada. Amb aquest triomf, l'equip local se situa segon, mentre que el Can Boada és tretzè.

CF Pueblo Nuevo 2002, 3

Isaac, Joel Zayas, Gamboa, Carrasco, Nando, Samuel, Paredes, Ismael, Christian, Cristòfol i Nacho, onze inicial, Chopo, Liria, Eliass, Santiago i Albarral.

Can Boada CF, 1

Sebastián, Michael, Melloul, Moreira, Acuria, Sampedro, Riascos, Redouane, Garrigós, Abdelilah i Vergara, inicial, El Harrak, Quintero, Amador i Marouane.

Àrbitre. Hamza Ajeob Khomsi.

Gols. 1-0, m. 21, Samuel; 1-1, m. 31, Sampedro; 2-1, m. 44, Paredes; 3-1, m. 85, Albarral.