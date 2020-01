Dani Pérez i Andrés Heredia, nous fitxatges del San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

31.01.2020 | 19:22

El San Cristóbal ha fet dos fitxatges al darrer dia de mercat a la Tercera Divisió. El club de Ca n'Anglada ha incorporat el porter Daniel Pérez, procedent del Prat, i el migcampista Andrés Heredia, que arriba del Burgos. Per contra, s'ha suspès l'arribada del porter Pepo, anunciada la setmana passada però que no s'ha concretat per problemes burocràtics.

Daniel Pérez Agudo és un porter de 21 anys que aquesta temporada ha estat al Prat, de Segona "B". La seva incorporació ja s'havia valorat fa unes setmanes però no s'havia concretat. Ara s'ha reactivat després dels problemes sorgits per fitxar Pepo. Per la seva banda, Andrés Heredia Ruiz té 30 anys i ha jugat al grup 8 de la Tercera Divisió amb el Burgos.