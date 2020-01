El Club Egara es proclama campió de Catalunya juvenil masculí

Hockey sala

31.01.2020 | 04:00

En la final del Campionat de Catalunya juvenil masculí, el Club Egara es va imposar per 6 gols a 5 al FC Barcelona a les instal·lacions del Pla del Bon Aire. El conjunt entrenat per Siso Ventalló està format pels següents jugadors: Conrad Puig, Jan Carreras, Jan Borràs, Jan Riubrugent, Enric Alavedra, Jan Clapés, Enric Bou, Pau Broto i Pere Amat. La medalla de bronze va correspondre a l'Atlètic Terrassa, que es va imposar per 8 a 7 al Júnior de Sant Cugat. El CD Terrassa va finalitzar cinquè en imposar-se per 7 a 5 al Vallès. L'RC Polo va finalitzar setè i l'Egara 1935 vuitè.