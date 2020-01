Can Jofresa acull demà el cros

Atletisme. Cros Escolar

31.01.2020 | 04:00

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa celebrarà demà al matí a Can Jofresa la seva prova més multitudinària, el Cros Escolar. Hi prendran part esportistes de les categories prebenjamí a juvenil, tant masculines com femenines. Es correran un total de vint curses, de distàncies compreses entre els 2.400 i els 600 metres.La competició arrencarà a les 9.20 del matí amb la prova juvenil masculina. A les 9.35 ...