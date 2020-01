Atlètic i Egara disputaran el Nacional juvenil femení a Terrassa

Hockey sala

31.01.2020 | 04:00

El pavelló del Club Egara acollirà entre el divendres 7 i el diumenge 9 del proper mes de febrer la fase final del Campionat d'Espanya juvenil femení de hockey sala. Les amfitriones figuren al grup "B" juntament amb el Club de Campo, el San Pablo Valdeluz i el CH Alcalá andalús, mentre que l'Atlètic Terrassa ha quedat enquadrat al grup "A" juntament amb el Taburiente, el Júnior de Sant Cugat del Vallès i l'RS Tenis de Santander. El CD Terrassa, per la seva banda, no va superar el passat cap de setmana la seva fase sector i va quedar fora de la final. Va acabar en segona posició d'una de les fases prèvies i només el primer es classificava. Pel que fa al Campionat d'Espanya masculí, l'Atlètic Terrassa buscarà un lloc a la fase final de la competició en la fase sector que tindrà lloc aquest cap de setmana al pavelló de Can Salas. Tindrà com a rivals els següents equips: Liceo Sagrado Corazón, Santo Cristo, DXT Madrid Sur i Carpesa.