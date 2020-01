Els Reds guanyen de forma contundent als Mollet Panthers

Futbol americà

30.01.2020 | 04:00

Els Terrassa Reds van sumar una clara victòria en el seu desplaçament a Vallgorguina per enfrontar-se als Mollet Panthers. Els egarencs es van imposar per 0 a 35 en un partit important per mantenir-se amb opcions de jugar els "play off" per al títol i amb la dificultat que suposava viatjar amb un elevat nombre de baixes. Malgrat això, els Terrassa Reds van completar un magnífic partit amb el propòsit de fer arribar als rivals un clar missatge amb relació a les seves aspiracions. El primer temps va finalitzar amb un 0 a 7 pels Reds. La defensa egarenca va avortar tots els intents del seu rival, mentre que el "runningback" William de la Cueva va fer la primera anotació per al seu equip. El punt extra anotat per Oriol Ricoma va significar el 0 a 7. En el segon període, el quarterback Albert Vila va liderar l'atac per quatre anotacions més, una a càrrec seu i tres de la jove promesa del planter Pau Massot. Els punts extra de cada anotació van ser a càrrec d'Oriol Ricoma.