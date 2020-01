30.01.2020 | 04:00

Quan es va conèixer que Leipzig i Milà estaven en situació preferent per aconseguir el traspàs de Dani Olmo, molts clubs van intentar canviar l'escenari a la desesperada. El Barça va demanar-li un temps, el Mònaco va canviar d'estratègia i en lloc de plantejar-se el seu fitxatge per l'estiu va avançar els calendaris al mercat d'hivern, l'Olimpique de Lió també va voler prendre una posició preferent, com ho van fer a ...