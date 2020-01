Repartiment de punts entre el Barça i l'Atlètic

Hockey. Primera Divisió. Grup 2

29.01.2020 | 04:00

En un partit sense massa història, l'Atlètic Terrassa va sumar un punt al Pau Negre davant d'un FC Barcelona que l'acompanya per la zona tranquil·la de la taula classificatòria. Ambdós equips estan separats per només dos punts. Ari Laiho va avançar els blaugrana al segon quart, però Roc Galí va establir el definitiu empat al tercer període. Els de Can Sala són cinquens a 5 punts del líder.fc barcelona, 1Monje, ...