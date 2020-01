Una mitja marató vista des dels ulls d'una altra persona

29.01.2020 | 04:00

Un dels principals valors de l'atletisme és la resiliència, no deixar d'intentar-ho tot i les dificultats que et puguis trobar. Córrer 21 quilòmetres sense cap dificultat ja és, en el mateix sentit una dificultat molt gran, però fer-ho sense poder-hi veure, hi afegeix un punt d'heroïcitat indescriptible. El Quique Ortega i el David Camps són parella esportiva des de fa anys. El Quique, invident, té passió per l'esport, busca ...