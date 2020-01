El líder no va tenir pietat de l'últim classificat

Hockey. Primera Divisió. Grup 2

29.01.2020 | 04:00

No hi va haver color en el duel entre el líder i el cuer del grup. El Matadepera 88 va sumar la seva setena victòria en vèncer per 5 a 2 un Egara que ha guanyat només un partit. Tres gols dels matadeperencs als primers 24 minuts van deixar el partit sentenciat. A partir de llavors, cada equip va fer dos gols.matadepera 88, 5Farrés, Tapiolas, Clavell, Puigantell, Vila, Ortega, Gibert, Ferré, Sala, Riba, Joan Marimón, Tapiolas, Badia, ...