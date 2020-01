El japonès Akito Mukai, el proper reforç per completar l'equip

29.01.2020 | 04:00

El Terrassa FC té previst anunciar aquesta setmana el fitxatge del jugador japonès Akito Mukai, un jove futbolista de 21 anys vinculat al Vissel Kobe, el club on juga Andrés Iniesta. Akito es troba al seu país gestionant el visat per poder jugar als pròxims mesos al Terrassa i el club ja l'ha inscrit federativament. Feia uns dies que estava entrenant amb el primer equip terrassista, juntament amb un altre jugador japonès que actua com a defensa central. I finalment els responsables tècnics del club han considerat oportú el fitxatge després de comprovar les seves condicions. Akito actua a la posició d'extrem, domina les dues cames i destaca per la seva velocitat. Vinculat al Vissel Kobe, ha actuat en qualitat de cedit al Mio Biwako i a l'FC Imabari. Amb la seva incorporació, el club egarenc donaria per tancada la plantilla sempre que no aparegui alguna oportunitat de mercat abans no es tanqui el dia 31 d'aquest mes. Cal recordar que el Terrassa va fitxar la setmana passada l'argentí Agustín de Giovanni.