El DR'S Matadepera ja perdia 5-2 al minut 10

Futbol sala. Segona Catalana

29.01.2020 | 04:00

El DR'S Matadepera continua sense aixecar cap a la Lliga. Els matadeperencs van caure per un contundent marcador de 7 gols a 3 a la pista del Vacarisses "B". Han sumat un sol punt en els seus set darrers partits. En aquesta darrera jornada de la primera volta, el DR'S Matadepera va deixar escapar el partit massa aviat. Quan s'havien disputat deu minuts, els matadeperencs perdien ja per 5 a 2. Al descans, el resultat era de 6 a 3. Els visitants no van poder remuntar a la segona ...