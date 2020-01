El CTT Els Amics guanya en el seu desplaçament a Mollerussa

Tennis Taula

29.01.2020 | 04:00

El CTT Els Amics va derrotar a domicili el CTT Mollerussa per un ajustat marcador de 3 a 4. Amb aquest resultat positiu, l'equip egarenc ocupa la cinquena plaça de la classificació amb un balanç de 8 victòries i 6 derrotes. En els partits individuals, Gerard Màdico va guanyar (1-3) a Iván Fernández i va caure (3-0) amb Ilia Fominykh; Ignasi Martínez va superar Ricard Gómez (1-3) i va perdre contra Ilia Fominykh (3-1); i Jordi Satorras va derrotar Iván Fernández (1-3) i va perdre amb Ricard Gómez (3-2). En el decisiu partit de dobles, Ignasi Martínez i Jordi Satorras no van donar opció a Ilia Fominykh i Ricard Gómez, als que van superar per 0 a 3.