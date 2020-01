El CD Terrassa es posa a to amb la Santi Centelles

29.01.2020 | 04:00

A tres setmanes de tornar a la competició, part de la primera plantilla de l'equip de hockey del CD Terrassa va aprofitar la Santi Centelles per seguir amb la preparació física pertinent. Una activitat paral·lela a la preparació més estricament relacionada amb el hockey i que fomentava el bon ambient a l'equip. El més ràpid en completar els cinc quilòmetres va ser l'Oriol Bach, un dels pilars d'aquest Terrassa. "És el primer any que ho fem. La passada va ser la primera setmana d'entrenaments i la Santi Centelles la primera activitat de cap de setmana. Si tot va bé, correrem també la Mont-Rodón de Matadepera", explicava. Al seu costat, un dels capitans de l'equip, un Jan Lara que assegurava que activitats així són molt positives per reforçar la bona dinàmica del conjunt. "Hem vingut a preparar-nos de cara a la segona volta. A més, també va bé fer per fer equip". Tot i ser una activitat pensada per donar continuïtat a la preparació física, la competitivitat va estar molt present entre tots. "És un tema d'orgull. Som tots molt competitius", explicava un Bach que, a més, apuntava a cotes més altes de cara a la temporada vinent. "Igual l'any que ve fem la mitja, que té més al·licient", deia entre somriures. Una Santi Centelles que ha d'ajudar al CD Terrassa a encarar el tram final de Lliga.