El Can Salas es va deixar superar pel Sant Cugat

Hockey. Primera Divisió. Grup 1

29.01.2020 | 04:00

El Can Salas es va veure superat a casa en aquesta onzena jornada per un Sant Cugat que l'ha avançat a la classificació i li treu ja dos punts. Muñoz i Saborit van certificar el domini visitant, mentre que Pau Freixa va retallar distàncies al darrer quart per part del conjunt terrassenc, que ara és el cinquè.can salas, 1Nil Sánchez, Malgosa, Carrera, Amorós, Cervelló, Figa, Corbera, Quim Sánchez, Matarrodona, ...