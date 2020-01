Posi una X a la seva travessa

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

28.01.2020 | 04:00

Quart partit consecutiu que acaba amb un empat en el marcador per un San Cristóbal que seria rei de l'X a les travesses. En aquesta ocasió, els d'Oliver Ballabriga van igualar a un gol al camp del Sants, un dels rivals directes per fugir de la part baixa de la classificació. El partit no va ser gaire lluït per part dels parroquials que, a la segona meitat van perdre la renda mínima que havien obtingut a la primera amb el gol de Tom. El conjunt local va ...