Bàsquet. Tercera Catalana femenina

28.01.2020 | 04:00

El Matadepera no va poder superar a un CB Artés que va ser molt superior, sobretot a la segona meitat. Fins a aquell moment, les locals havien signat bons minuts, dominant i controlat a les dues bandes de la pista.

Però el pas pels vestuaris no va ajudar a un Matadepera que no va poder contrarestar la intensitat proposada per l'equip rival, encaixant un parcial de 0 a 14 que va ser totalment decisiu per entendre el resultat final i, per tant, la derrota.

CB MATADEPERA, 46

Comellas (15), Trullas (11), Ricart (1), Martinez (4) i Payan (7), cinc inicial, Soler (5), Bravo i Nadal (3).

CB ARTÉS, 64

Rescalvo (16), Matamala (8), Pujol (17), Andreu (5) i Santesmases (4), cinc inicial, Bataller (2), Bosch, Velasco, Segura (6) i Pradell (4).

Àrbitre. Guzmán.



Parcials. 19-22, 33-34 descans, 37-53, 46-64.