Dani Olmo, presentat a Leipzig

Futbol

28.01.2020 | 04:00

El jugador terrassenc Dani Olmo, va realitzar ahir el seu primer entrenament amb el seu nou equip l'RB Leipzig que en aquests moments ocupa el primer lloc a la Bundesliga. Olmo va viatjar dissabte de Zagreb a la ciutat alemanya, on va passar la revisió mèdica i va signar el seu contracte, fins al 2024. Ahir va entrenar per primera vegada amb els seus nous companys i va ser presentat oficialment. Olmo ha deixat el Dinamo de Zagreb croat per una xifra rècord de més de ...