El CB Sant Pere cau per la mínima contra el Peña Fragatina

Bàsquet. Segona Catalana

28.01.2020 | 04:00

En un partit a cara o creu, el Sant Pere no va tenir la sort de cara i va acabar caient per només dos punts a domicili contra la Peña Fragatina.

Els del Casal, fidels a la seva idea, van tornar a jugar un partit a molts punts, fent un bon bàsquet. Això, va servir per arribar al tram final de partit amb tot per decidir. A l'inici de l'últim quart, els locals dominaven per cinc punts (62-57). En aquell moment, tres triples consecutius d'Hervás només començar l'últim període van donar avantatge al Sant Pere (64-66).

Però va ser efímer. El Fraga es va tornar a posar per davant ràpidament i va acabar sumant el triomf en un final que sempre va dominar, deixant el Sant Pere sense la victòria en la seva visita a Fraga. Els del Casal són ara vuitens amb un balanç de 7 victòries i 8 derrotes.

PEÑA FRAGATINA, 78

Rios (10), Victor Español (4), Cazador (3), Lázaro (33) i Utrilla (2), cinc inicial, Portoles (3), Larroya (2), David Español (4), Lafuente (2) i Enrech (15).

CB SANT PERE SOLMANÍA, 76

Fernández (14), Candela (4), Hernández (6), Sánchez (9) i Caballero (6), cinc inicial, Muñoz (14), Hervás (9), Garrido (2), Grau (8) i Franch (4).

Àrbitres. Rue i Doblas.



Parcials. 21-19, 43-41, descans, 62-57, 78-76.