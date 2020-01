El Can Parellada suma un triomf contra la Pia de Sabadell

Bàsquet. Tercera Catalana

28.01.2020 | 04:00

Vital triomf d'un Can Parellada que va poder sobreposar-se a les múltiples lesions, i després de signar diverses setmanes de bon bàsquet va acabar sumant el triomf.

A domicili, contra la Pia de Sabadell i amb tots els elements en contra, els egarencs van tornar a signar un partit molt solvent, i en aquesta ocasió, va acabar obtenint el premi en forma de triomf.

Una victòria basada en la gran defensa i en un últim quart brillant on van anotar 32 punts, quasi els mateixos que en els tres quarts previs. Això va ser clau per posar-se per davant i no deixar escapar el tercer triomf de la temporada, una victòria que els apropa a la salvació.

BÀSQUET PIA SABADELL 'B', 60

Tienda (16), Carceller, Teres (6), Aljama (2) i Jiménez (5), cinc inicial, Devesa (11), Cendra (1), Soler, Cornadó (8), Delgado, Muellas (4) i Nogués (7).

CAN PARELLADA, 66

Garrido (2), Raul Carmona (8), Clemente (16), Elvira (2) i Medina, cinc inicial, Amorós (7), Oscar Carmona (3), Ros (21) i Pau Araya (7).

Àrbitres. López i Puig.

Parcials. 15-14, 26-24, descans, 39-34, 60-66.