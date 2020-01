Bea Ortiz, MVP de l'Europeu

28.01.2020 | 04:00

La rubinenca de 24 anys Bea Ortiz va ser escollida com la millor de l'Europeu. Va participar en tots els partits, tenint un enorme protagonisme tant en atac com en defensa. La waterpolista del CN Terrassa va resultar decisiva per a l'equip de Miki Oca, que es va penjar la seva primera medalla d'or en un Campionat d'Europa. Fins ara havia participat en el bronze de Barcelona'18 i en les plates dels Mundials de Budapest'17 i Gwangju'19. "Guanyar l'or va ser espectacular. Sabíem que ...