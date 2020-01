Futbol

28.01.2020 | 12:19

La jugadora egarenca del Terrassa FC Ainhoa Plaza, causa baixa a la plantilla de l'equip dirigit per Lluís Ros per fitxar per l'equip canari del Juan Grande de Las Palmas, que milita a la Segona Divisió femenina. Plaza ha rescindit el seu contracte després de tres anys amb el primer equip terrassista. En el Juan Grande coincidirà amb qui va ser defensa del Terrassa Rubén López, actualment tècnic de l'equip canari.