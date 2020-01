El Terrassa es retroba amb la victòria

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

26.01.2020 | 18:56

El Terrassa FC ha aconseguit la primera victòria de 2020 en imposar-se l'Europa per 2 gols a 1 aquest diumenge al Camp Olímpic. Els egarencs han superat un rival directe en la lluita pel "play off" i es situen a només dos punts del lideratge que ocupa l'Hospitalet. L'encert ofensiu del Terrassa ha estat determinant per batre un rival amb una important capacitat ofensiva. Dos gols a la primera part han sentenciat el partit, malgrat els esforços visitants en el tram final del matx.

Malgrat que l'Europa ha fet més arribades que el Terrassa a la primera part, els egarencs han estat més efectius. Al minut 10 s'ha produït el primer gol, en un llançament de falta de Coro que Joel ha culminat amb una bona rematada de cap. Al minut 23 ha arribat el segon gol, en aquest cas a càrrec de Sergi Arranz. Una errada en la sortida de pilota de la defensa de l'Europa ha propiciat una magnífica passada de Galeano per Arranz que aquest ha aprofitat per superar Marc Priego.

A la segona part l'Europa ha estat menys perillós en atac. Malgrat que ha tingut la pilota durant mots minuts, ha estat el Terrassa qui ha arribat més a l'àrea. Fins que en el tram final de l'encontre els visitants han forçat la màquina. Ortega s'ha lluït en una intervenció providencial i Jordi Cano ha rematat de cap fora en una situació molt clara. En el minut 89, Jordi Cano ha fet el 2 a 1. Però el Terrassa ha mantingut l'avantatge per sumar tres punts de gran importància.