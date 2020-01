La selecció femenina guanya els dos primers partits

Hockey sala

25.01.2020 | 04:00

La selecció espanyola femenina de hockey sala va començar ahir la seva participació al Campionat d'Europa de tercera categoria de forma immillorable. L'equip dirigir per Jordi Alastrue va guanyar els dos partits que va disputar, per 18 a 0 amb Eslovènia i per 5 a 1 davant Irlanda. El debut en el torneig no va tenir història, ja que la selecció es va mostrar molt superior a Eslovènia. Amparo Gil, amb sis gols, va ser la jugadora més destacada en l'aspecte ofensiu. Mariona Serrahima i Anna Gil van fer tres cadascuna. També va dominar Espanya amb autoritat el seu partit contra Irlanda, en aquest cas per 5 a 1. Gil va tornar a ser la màxima realitzadora, amb quatre gols. Estel Forte va ser l'encarregada de fer l'altre gol de l'equip espanyol. Avui Espanya juga dos nous partits d'aquest Campionat d'Europa, el primer contra Finlàndia a les 2 de la tarda i després contra Eslovàquia a les 18.30. Espanya busca una de les dues primeres posicions del torneig, que són les que donen l'ascens a la segona categoria del hockey sala continental. Cal no oblidar que Espanya feia deu anys que no competia a nivell continental en la modalitat de hockey sala. La setmana passada, la selecció masculina es va proclamar campiona de la fase de tercera categoria i va pujar a segona. Ara busca el mateix l'equip femení.