Quatre nedadors locals en el Campionat d'Espanya de natació adaptada

Natació

25.01.2020 | 04:00

Els nedadors del CN Terrassa Laura Anguelina Portero, Ariadna Oteros, Gino León i Irache Torres participaran aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya AXA de Natació de Joves per Categories d'Edat que se celebrarà a Valdemoro. L'esdeveniment està organitzat per la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), la Federación Española de Deportes con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) i l'Ajuntament de Valdemoro. Portero, Oteros i Torres nedaran un total de quatre proves a la ciutat madrilenya. Portero afrontarà els 50, 100, 200 i 400 metres lliure, Oteros disputarà els 50 i 100 lliure, els 50 braça i els 100 esquena i Torres intervindrà en els 50 i 100 lliure, els 50 esquena i els 50 braça. Per la seva banda, León competirà en els 50 i 100 lliure i en els 50 esquena.