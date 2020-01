Pep Muñoz deixa el Shandong xinès

Pep Muñoz està preparat per iniciar una nova etapa professional.

Futbol

Josep Cadalso

25.01.2020 | 04:00

El tècnic terrassenc Pep Muñoz no continuarà la temporada vinent al conjunt xinès del Shandong Luneng, de qui ha format part del seu cos tècnic al llarg d'aquesta darrera temporada. Muñoz es va incorporar a aquest club de la Superlliga xinesa per desenvolupar tasques d'auxiliar del primer entrenador. La temporada ha estat molt positiva, ja que l'equip ha estat cinquè a la Superlliga i finalista de Copa, on va caure davant el Shangai Shensua en ...