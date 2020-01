Futbol

25.01.2020 | 12:53

Dani Olmo ja és jugador del Leipzig alemany. El líder de la Bundesliga ha fet oficial aquest dissabte el fitxatge del jugador del Dinamo de Zagreb fins al 2024. El traspàs s'ha realitzat per uns 35 milions d'euros mes variables. Dani Olmo ha dit que el Leipzig és un club jove i atractiu que l'ha convençut per la seva filosofia d'apostar per jugadors joves. "Vull ajudar a que el cami del club sigui exitós", ha dit.